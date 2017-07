In den Verhandlungen über den Aufkauf der Schweinefarm am Ort des früheren Roma-Konzentrationslagers Lety haben sich erneut Vertreter des tschechischen Staates mit den Firmeneignern getroffen. Dabei habe man Angebote über den Kaufpreis ausgetauscht, hieß es. Laut einem Sprecher des Menschenrechtsministeriums ist es aber noch nicht zu konkreten Gesprächen über den Preis gekommen. Die Verhandlungen laufen unter teilweiser Geheimhaltung ab, das Treffen fand bereits am Donnerstagabend statt, wurde jedoch erst am Freitag bekanntgegeben.

Menschenrechtsorganisationen und Verbände der Roma drängen den tschechischen Staat bereits seit vielen Jahren zum Aufkauf der Schweinefarm. In Lety bestand zunächst ein Arbeitslager, die deutschen Besatzer machten daraus dann ein sogenanntes „Zigeunerlager“. Zwischen 1940 und 1943 haben die Nationalsozialisten dort 90 Prozent der tschechischen Roma umgebracht.