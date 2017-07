In den nordböhmischen Städten Litvínov / Leutensdorf und Varnsdorf / Warnsdorf dürfen sich die Menschen in der Öffentlichkeit wieder dort hinsetzen, wo sie wollen Das tschechische Verfassungsgericht kassierte am Freitag jene Verordnungen, mit denen die Rathäuser das Sitzen in der Öffentlichkeit auf Bänke beschränkt hatten. Sitzen als solches sei keine Störung der öffentlichen Ordnung, begründeten die Richter. Ombudsfrau Anna Šabatová hatte den Gang vor das Verfassungsgericht initiiert. Varnsdorf hatte die Verordnung im Jahr 2012 erlassen, Litvínov ein Jahr später. Seitdem haben weitere Städte in Nordböhmen vergleichbare Verbote ausgesprochen.