Die Behörden können auch weiterhin in den Haushalten kontrollieren, womit geheizt wird. Darüber entschied das Verfassungsgericht am Dienstag. Es wies den Vorschlag der konservativen Opposition zurück, in dem sie die Aufhebung eines Teils des neuen Immissionsschutzgesetzes forderte. Die Abgeordneten hielten die Möglichkeit, die Heizkessel beliebig zu kontrollieren, für eine Verletzung des Rechtes auf die Unverletzlichkeit der Wohnung.