Die Vereinigung der Bürgermeister und Unabhängigen (Stan) wird bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Oktober selbständig kandidieren. Die Stan-Vertreter wollen nicht auf den Kandidatenlisten der Christdemokraten stehen. Darüber entschied die Führung der Vereinigung am Dienstagabend. Ursprünglich sollte die Stan-Vereinigung in einer Koalition mit den Christdemokraten gemeinsam kandidieren. Die Christdemokraten lösten die Koalition jedoch vorige Woche in der Befürchtung auf, dass es ihnen nicht gelingt, die 10-Prozent-Hürde zu überwinden. Die Christdemokraten wollten, dass die Vertreter der Stan-Vereinigung anstelle einer gemeinsamen Wahlkoalition auf den Kandidatenlisten der Christdemokraten kandidieren. Dies lehnte die Stan-Vertreter jedoch ab.