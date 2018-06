V4-Premierminister treffen in Budapest zusammen

Die Premierminister Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns treffen am Donnerstag beim V4-Gipfel in Budapest zusammen. Als Gast nimmt der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz an dem Treffen teil. Die fünf Politiker sollen unter anderem über die Prioritäten der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft sprechen. Eine davon ist der Kampf gegen illegale Migration.

Der V4-Gipfel in Budapest ist der letzte unter dem ungarischen V4-Vorsitz. Ab Juli übernimmt die Slowakei den Vorsitz in der Visegrád-Gruppe.