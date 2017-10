Die Staatspräsidenten der Visegrád-Länder treffen am Freitag in Szekszárd in Ungarn zusammen. Das Thema der Gespräche ist die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit der V4-Länder, die Situation der Länder des westlichen Balkans und die Möglichkeiten deren Integration im Rahmen der EU.

Das V4-Gipfeltreffen dauert bis Samstag.