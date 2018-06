USA sind Partner der Nato-Tage

Der US-amerikanische Botschafter in Tschechien Stephen King hat am Mittwoch bestätigt, dass die USA am 15. und 16. September an den Nato-Tagen in Ostrava / Ostrau teilnehmen werden. Die USA werden zudem ein Sonderpartnerstaat sein, dessen Teilnahme stärker als in den vergangenen Jahren sein wird. Der Botschafter sagte, es werde sich um die größten Nato-Tage in der Geschichte handeln. Er bestätigte die Teilnahme im Rahmen seines Besuchs in den Kasernen in Stará Boleslav / Altbunzlau, wo ein Teil des Konvois der US-Armee übernachtete, der an den Manövern Saber Strike 2018 im Baltikum teilnehmen wird.

Der Botschafter dankte dem tschechischen Verkehrsministerium für die Unterstützung bei der Fahrt des US-Konvois über Tschechien.