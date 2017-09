US Open: Tschechisches Duo Hradecká und Siniaková im Doppel-Finale

Das tschechische Duo Lucie Hradecká und Kateřina Siniaková wird bei den US Open um den Titel im Damendoppel kämpfen. Im Halbfinale, in dem sich zwei tschechische Paare getroffen haben, bezwangen sie ihre Landsfrauen Lucie Šafářová und Barbora Strýcová mit 6:2 und 7:5. Im Finale am Samstagabend treffen die Tschechinnen auf das Duo Martina Hingis Martina (Schweiz) und Yung-Jan Chan (Taiwan).

Die 32-jährige Hradecká und die elf Jahre jüngere Siniaková spielen seit Anfang dieses Jahres zusammen. Bei den WTA-Turnieren haben sie nun zum fünften Mal das Finale erreicht, den Titel haben sie gemeinsam noch nicht erkämpft.