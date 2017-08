Ein starkes Gewitter führte in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstagmorgen an mehreren Orten in Mähren und Mährisch-Schlesien zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wegen umgestürzter Bäume musste beispielsweise der Bahnverkehr zwischen Olomouc / Olmütz und Prag für mehr als fünf Stunden eingestellt werden. Entwurzelte Bäume beeinträchtigten ebenso den Verkehr auf den Straßen, so war auch die Autobahn D35 zwischen Mohelnice und Olmütz am Donnerstagmorgen teilweise unbefahrbar. Die Feuerwehren in den Kreisen Olmütz und Mährisch-Schlesien mussten zur Beseitigung der Gewitterschäden insgesamt 300 Mal ausrücken.