Unwetter sorgt für Beeinträchtigungen

Schwere Gewitter und starker Wind sorgten in der Nacht auf Samstag im westlichen und südlichen Teil Tschechiens für Beeinträchtigungen. Das Unwetter forderte keine Verletzungen und verursachte keine großen Schäden.

Im Kreis Plze`n / Pilsen musste die Feuerwehr in etwa 40 Fällen, vor allem wegen der umgefallenen Bäume, eingesetzt werden. Im Südböhmischen Kreis bleiben mehrere tausend Haushalte am Samstag ohne Stromlieferungen. Der Eisenbahnverkehr in der Region musste an einigen Strecken, unter anderem zwischen České Budějovice / Budweis und Linz sowie zwischen České Budějovice / Budweis und Plzeň / Pilsen eingestellt werden.