Der Brand in zwei großen Strohschobern in Podhradí unweit der ostböhmischen Stadt Jičín / Jitschin verursachte einen Schaden von rund fünf Millionen Kronen (ca. 200.000 Euro). Das Feuer vernichtete auch mehrere Hektar eines nahen Feldes, zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr ein Löschflugzeug einsetzen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache für die Feuersbrunst war Brandstiftung, der Tatverdächtige wurde von der Polizei gefasst. Die Höhe des Gesamtschadens soll am Montagvormittag präzisiert werden.