Produktionsgleiche Waren desselben Herstellers unterscheiden sich in den alten und den neuen EU-Ländern stärker als erwartet. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung der Chemisch-Technologischen Hochschule in Prag. Insgesamt waren 21 Produkte getestet worden. Sie kamen aus Tschechien, Ungarn, der Slowakei sowie aus Deutschland und Österreich. Nur drei Produkte hätten dieselbe Zusammensetzung gehabt, sagte der tschechische Landwirtschaftsminister Marian Jurečka (Christdemokraten) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Gemäß der Vergleichsstudie liegt die Qualität in Deutschland und Österreich fast durchgehend höher als in den drei neuen EU-Staaten. Jurečka bezeichnete dies als eine „Diskriminierung der Verbraucher“.