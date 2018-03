Unterstützung der SPD für Ano abhängig von programmatischem Einklang

Die Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ (SPD) verhandelt mit dem geschäftsführenden Premier Andrej Babiš über die Möglichkeit, eine von Ano-Parteichef Babiš geführte Minderheitsregierung seiner Partei zu unterstützen. Das bestätigte SPD-Fraktionschef Radim Fiala am Mittwoch nach neuerlichen Verhandlungen beider Parteien. Fiala wiederholte außerdem, dass seine Partei keinerlei Ambitionen habe, sich an der Regierung zu beteiligen.

Laut Fiala hätten Ano und seine Partei in den Verhandlungen bereits 85 Prozent an Übereinstimmung erreicht in den Punkten, die die SPD in ihrem Programm verfolge. Ein Kompromiss bei den restlichen 15 Prozent wolle man in der kommenden Woche erzielen. Man sei daher guter Hoffnung, die programmatischen Verhandlungen mit Ano auch nächste Woche beenden zu können, unterstrich Fiala.