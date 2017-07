Das Weiße Haus hat den Unternehmer aus Wisconsin Stephen (Steve) King für den Posten des US-Botschafters in Tschechien vorgeschlagen. Die Nominierung muss noch vom US-Senat bestätigt werden. Darüber informierte die Pressagentur AP am Dienstag. Über den Namen des neuen Botschafters in Prag wurde in den Medien seit dem November vergangenen Jahres spekuliert, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. Zuvor bekleidete Andrew Schapiro den Posten, der von US-Präsident Barack Obama ernannt worden ist.