Die Universität in Ústi nad Labem / Aussig an der Elbe beteiligt sich am Projekt einer Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Prag und Dresden. Der Baubeginn für die schnelle Zugverbindung ist für 2035 vorgesehen. Die Fahrtzeit zwischen Prag und Dresden soll damit von derzeit über zwei Stunden auf eine halbe Stunde reduziert werden.

Konkret soll die Universität in Ústí eine Studie über die sozialen und ökonomischen Folgen des Bahnstreckenbaus erstellen. Dies teilte eine Sprecherin der Hochschule mit.