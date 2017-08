UNHCHR begrüßt geplante Gedenkstätte für Holocaust an den Roma

Das Europa-Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte begrüßt den Beschluss der tschechischen Regierung, einen Schweinemastbetrieb in Lety bei Písek aufzukaufen. An Stelle des Betriebs befand sich im Zweiten Weltkrieg ein KZ. Zwischen 1940 und 1943 starben dort 327 tschechische Roma, über 500 weitere wurden nach Auschwitz verschleppt. Die Entscheidung sei ein wichtiger Schritt zur Anerkennung der Verfolgung von Roma, heißt es in einer Erklärung, die das Büro der Presseagentur CTK schickte. Die tschechische Regierung wurde aufgefordert, möglichst schnell die Farm zu kaufen und abzureißen. Die Regierung stimmte vor zehn Tagen der Transaktion zu. Damit ist der Weg frei, dass in Lety eine Gedenkstätte für den Völkermord an den Roma entstehen kann.