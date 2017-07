Beim Rennen der 85-ccm-Motocross-EM in Loket in Westböhmen kam es am Samstag zu einem Sturz, den der junge Moldawier Igor Cuharciuc nicht überlebte. Das medizinische Personal war sofort zur Stelle, die Ärzte kämpften vergeblich um sein Leben. Das Junioren-Rennen wurde umgehend abgebrochen. Das für Sonntag angesetzte Rennen wurde aus Respekt für Igor Cuharciuc abgesagt.