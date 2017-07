Im kommenden Halbjahr wird Budapest das Zentrum der sogenannten Visegrád-Gruppe sein. Ungarn übernimmt ab 1. Juli von Polen den Vorsitz der Gemeinschaft der vier mitteleuropäischen Staaten Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn. Budapest möchte die Stellung der Visgerád-Gruppe in Europa weiter stärken. In der Vergangenheit stand die V4-Gruppe vor allem bei der Flüchtlingspolitik in Opposition zur Spitze der EU. Tschechien hatte den Vorsitz der Gemeinschaft das letzte Mal in den Jahren 2015/16 inne.