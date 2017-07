Als ob der Ferienverkehr allein nicht schon schlimm genug wäre: Auf der Autobahn D1 in Richtung Brno / Brünn sind am Samstag zwei Fahrzeuge eines US-Militärkonvois aufeinander aufgefahren und haben so die Fahrbahn für mehrere Stunden blockiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die US-Armee verlegt derzeit zahlreiche Fahrzeuge und Truppenteile von Deutschland über unter anderem Tschechien zu Übungen in Rumänien und Bulgarien.