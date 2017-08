Das Umweltministerium hat grünes Licht für den Ausbau des Flughafens Vodochody im Norden von Prag gegeben. Dies gab die Investmentgruppe Penta am Montag bekannt, sie ist Investor des Projekts. Sie kann nun den Planfeststellungsbeschluss beantragen. Sollte die Vorbereitungsphase reibungslos ablaufen, sei es mit dem Fertigbau in sieben Jahren zu rechnen, hieß es am Montag. Der Flugplatz soll für Billigfluggesellschaften und Privatflieger ausgebaut werden. Das Umweltministerium stimmte dem Projekt 2013 zu, nach zahlreichen Beschwerden umliegender Gemeinden zog es aber seine Zustimmung vorläufig zurück.