Vier Fünftel der Bürger in Tschechien sehen in dem Konsum von Drogen ein Problem. Die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass sich die zuständigen Institutionen angemessen mit dem Thema befassen. Zwei Fünftel der Umfrageteilnehmer ist der Ansicht, dass die Therapie von Drogensüchtigen kostenlos erfolgen sollte. Das geht aus den Ergebnissen einer Umfrage hervor, die am Freitag vom Meinungsforschungsinstitut CVVM veröffentlicht wurden. An der Umfrage nahmen im Mai 1019 Personen über 15 Jahre teil. Im Gegensatz zu früher wird der Drogenkonsum im Land indes nicht mehr ganz so kritisch gesehen. Waren es 2013 noch 90 Prozent der Tschechen, die ihn als ein Problem betrachteten, wurde diese Meinung im Jahr 2015 von 88 Prozent und in diesem Jahr nur noch von 82 Prozent der Befragten geteilt.