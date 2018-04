Umfrage: Vertrauen in Staats- und Regionalpolitiker gesunken

Das Vertrauen der tschechischen Bevölkerung in ihre Spitzenpolitiker ist im März geschrumpft. So ist – einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM zufolge – der Vertrauenszuspruch von Präsident Miloš Zeman um sechs Prozent im Vergleich zum Februar geschrumpft. Nur noch rund die Hälfte der Tschechen glaubt an das Staatsoberhaupt. Ebenso verschlechtert haben sich die Vertrauenswerte für die Regierung, die Abgeordneten und die Kreishauptmänner. Dem Babiš-Kabinett vertrauen nur noch 35 Prozent der Bürger, im Februar waren es 38 Prozent. Bei den Kreishauptmännern sank der Zuspruch von 44 auf 41 Prozent.

Das größere Vertrauen setzt die Bevölkerung derzeit in die Kommunalpolitiker. Am stärksten setzen die Einwohner dabei auf ihre Bürgermeister und Gemeindevorsteher. Ihnen vertrauen 63 beziehungsweise 62 Prozent der Bürger.