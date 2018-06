Umfrage: Tschechen bei Adoptionsrecht für Homosexuelle weiterhin gespalten

Rund 48 Prozent der Tschechen befürwortet ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare, 45 Prozent sind wiederum strikt dagegen. Das hat eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM ergeben, die am Freitag öffentlich wurde. Die Zustimmung zu der Frage sei in den vergangenen Jahren jedoch deutlich angewachsen, so die Demoskopen. Andererseits hat der Umfrage zufolge eine große Mehrheit der Tschechen kein Problem damit, dass ein gleichgeschlechtlicher Partner das leibliche Kind seines eingetragenen Lebensgefährten adoptiert. Dem stehen 64 Prozent der Befragten positiv gegenüber.

In Tschechien ist die Adoption eines Kindes durch beide Partner einer eingetragenen Partnerschaft nicht möglich. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag zu einer sogenannten Ehe für alle, wie es sie beispielsweise in Deutschland gibt, ist derzeit in Vorbereitung.