Die Gesundheits- und Rentenpolitik sind für die meisten Menschen in Tschechien die wichtigsten Wahlkampfthemen. Dies zeigte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar TNS im Auftrag des Tschechischen Fernsehens. Nach der Gesundheitspolitik (für 49 Prozent der Befragten entscheidend) und einer nötigen Rentenreform (41 Prozent) ist die Sozial- und Familienpolitik (41 Prozent) das drittwichtigste Thema. An vierter Stelle folgt schließlich die Migrationspolitik (38 Prozent). EU und der Euro sind für die Tschechien laut der Umfrage eher nebensächlich. Im Herbst wählt Tschechien ein neues Abgeordnetenhaus, derzeit führt die liberale Partei Ano die Umfragen mit großem Abstand an.