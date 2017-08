Umfrage: Mehrheit der Tschechen für Ausbau der Atomenergie

Etwas mehr als die Hälfte der Tschechen ist für einen Ausbau der Atomenergie in ihrem Land. Dies geht aus einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervor. Demnach stimmen 51 Prozent der Befragten einem Bau weiterer Reaktorblöcke im Atomkraftwerk Temelín zu, 32 Prozent sind dagegen, der Rest ist unentschieden. Die Fragen waren im Mai gestellt worden.

Ähnliche Erhebungen in den deutschsprachigen Nachbarländern zeichnen ein ganz anderes Bild. In Österreich haben sich in diesem Jahr bei einer Umfrage 91 Prozent gegen eine Nutzung der Atomkraft ausgesprochen. In Deutschland waren zuletzt nur sechs Prozent der Bevölkerung für Kernenergie.