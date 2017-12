Umfrage: 80 Prozent der Tschechen gegen Flüchtlingsquote

Vier Fünftel der Tschechen sind dagegen, dass sich ihr Land einer sogenannten Flüchtlingsquote unterwirft, wie sie in der Europäischen Union als Bestandteil „einer inneren Solidarität“ derzeit in Brüssel debattiert wird. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Meinungsforschungszentrum CVVM vor den Wahlen im Oktober durchgeführt hat. Danach erklärten 55 Prozent der Befragten, dass sie entschieden gegen eine Aufnahme von Migranten sind, 25 Prozent gaben an, dass sie wohl eher dagegen sind.

Dieser Quote zufolge müsste auch Tschechien im Bedarfsfall erfolgreiche Antragsteller auf Asyl in der Union bei sich aufnehmen. Für eine Einhaltung dieser Quote stimmten nur 11 Prozent der Befragten.