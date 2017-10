Ukrainischer Premier: Zeman ist psychisch krank

Der ukrainische Premier Wolodymyr Hrojsman hat am Donnerstag den tschechischen Präsident Miloš Zeman indirekt als einen psychisch kranken Menschen bezeichnet. In seinem Kommentar zu Zemans Rede im Europarat merkte er an, dass ein gesunder Mensch hätte so etwas nicht sagen können.

Zeman bezeichnete am Dienstag die russische Annexion der Krim als „fait accompli“. Die Erklärungen des tschechischen Präsidenten haben der tschechische Premier Bohuslav Sobotka, Außenminister Lubomír Zaorálek sowie der Senat des Parlaments verurteilt.