Ukrainischer Film kann im Tschechischen Zentrum in Moskau nicht gezeigt werden

Der ukrainische Dokumentarfilm „Krieg für den Frieden“ kann nicht wie geplant am Montag im Tschechischen Zentrum in Moskau gezeigt werden. Die Veranstalter des Dokumentarfilmfestivals „Artdocfest“ ersetzen den Film über Freiwillige, die in der Ostukraine gegen prorussische Separatisten kämpfen, durch einen tschechischen Dokumentarfilm. Dies meldete die Presseagentur Interfax. Dazu kam es, nachdem eine Gruppe von Mitgliedern der russischen nationalistischen Bewegung SERB am Sonntag das Moskauer Kino „Oktjabr“ angegriffen hatte, wo gerade ein anderer ukrainischer Festivalfilm gezeigt wurde.

Der Vizevorsitzende des russischen Parlaments Pjotr Tolstoi forderte, dass der Dokumentarfilm, der im Tschechischen Zentrum vorgestellt werden sollte, verboten wird. Tolstoi begründete seine Forderung damit, dass der Film Russland nicht als einen „Garanten des Friedens“ vorstellt.