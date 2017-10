TV-Duelle der Spitzenkandidaten am Tag vor den Wahlen

Einen Tag vor den Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus kommt es zum TV-Duell der Spitzenkandidaten der beiden größten Regierungsparteien. Der Privatsender Nova hat Ano-Parteichef Andrej Babiš und den Sozialdemokraten Lubomír Zaorálek eingeladen. Danach erhalten auch weitere Parteien die letzte Möglichkeit, sich vor der Wahl zu positionieren. Im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen (ČT) treten die Vertreter von zehn Parteien auf.

Laut Politologen sind viele tschechische Wähler noch unentschlossen, wo sie ihr Kreuz auf dem Stimmzettel machen sollen. Deshalb komme dem TV-Duell zwischen Babiš und Zaorálek große Bedeutung zu. Die Debatte beginnt gegen 20 Uhr, die Zehner-Runde ist für 21.30 Uhr vorgesehen. Die Parlamentswahl findet in Tschechien wie üblich an zwei Tagen statt – am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag.