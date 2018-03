Türkischer Botschafter: Freilassung Muslims wird negative Folgen haben

Die Gerichtsentscheidung, den Kurdenpolitiker Salih Muslim freizulassen, werde negative Folgen für das türkisch-tschechische Verhältnis haben. Dies sagte der türkische Botschafter in Prag, Ahmet Necati Bigalı, gegenüber dem Nachrichtenportal Sabah. Man habe ein solches Urteil nicht erwartet, so der Diplomat. Die Regierung in Ankara ließ über einen Sprecher ausrichten, dass sie das Urteil als Unterstützung des Terrorismus durch Tschechien ansieht.

Salih Muslim war in der Nacht zu Sonntag von der tschechischen Polizei auf Grundlage eines Interpol-Haftbefehls in Gewahrsam genommen worden. Die Türkei wirft dem Kurdenpolitiker eine Unterstützung der syrischen Kurdenmiliz YPG vor, die von Ankara als Terrororganisation eingestuft wird. Am Dienstag entschied ein Prager Gericht jedoch die Freilassung des ehemaligen Parteichefs der syrischen Kurdenpartei PYD.