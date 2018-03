Türkei beantragt Auslieferung von verhaftetem Salih Muslim

Die Türkei hat die Auslieferung des in Prag verhafteten ehemaligen Chefs der syrischen Kurdenpartei PYD, Salih Muslim, beantragt. Dies teilte ein Sprecher der türkischen Regierung mit, wie die Agentur Reuters berichtete. Salih Muslim war in der Nacht zu Sonntag von der tschechischen Polizei auf Grundlage eines Interpol-Haftbefehls in Gewahrsam genommen worden.

Die PYD bezeichnete die Festnahme jedoch als illegal und unmoralisch. Ihr 67-jähriger Ex-Chef habe eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Terrormiliz IS gespielt, hieß es. Die syrische Kurdenpartei bat Prag um die Freilassung von Salih Muslim.

Etwa 200 Anhänger Salih Muslims haben am Montag gegen dessen Verhaftung in Prag protestiert. Nach einem Protestzug durch die Stadt versammelten sie sich vor dem Sitz des Innenministeriums. Sie förderten Informationen über Muslims Verhaftung sowie dessen Freilassung.