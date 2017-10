„Tschechoslowakische Jazzfestival“ in Přerov

Im mährischen Přerov / Prerau hat am Donnerstag das „Tschechoslowakische Jazzfestival“ (Československý jazzový festival) begonnen. In diesem Jahr sind einige ausländische Stars dabei wie der amerikanische Pianist Bob James, die spanische Latin-Jazzband Patax oder Matt Bianco & New Cool Collective aus Großbritannien. Zudem tritt von den hiesigen Größen der Pianist Boris Urbánek mit seiner Band Tutu auf.

Das „Tschechoslowakische Jazzfestival“ wurde 1966 gegründet. Der nun 34. Jahrgang geht noch bis Samstagabend.