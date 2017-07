In den österreichischen Bergen ist am Sonntag ein 71-jähriger Tourist aus Tschechien tödlich verunglückt. Er stürzte beim Klettern im Mieminger Plateau (Westösterreich) ins Tal. Nach Aussage der Polizei sei der Mann am Fels nicht ausreichend gesichert gewesen. Der Tscheche gehörte zu einer achtköpfigen Gruppe, die in Tirol einen dreitägigen Urlaub verbrachte. Bei der Klettertour sei der Rentner von der ursprünglich geplanten Route abgewichen und habe sich dabei nicht ordentlich mit dem Seil gesichert. Er stürzte in 80 bis 100 Meter Tiefe, seine erlittenen Verletzungen waren tödlich.