Nachrichten Tschechischer Soldat für Einsatz in Mali von der EU ausgezeichnet

12-01-2017 10:30 | Martina Schneibergová

Ein tschechischer Soldat wurde am Mittwoch von der EU für seine schnelle Reaktion beim Terrorangriff in Mali ausgezeichnet. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini verlieh am Mittwoch dem tschechischen Soldaten die Medaille für besondere Verdienste (Common Security and Defence Policy Medal for Extraordinary Meritorious Service). An der feierlichen Zeremonie in Brüssel nahm der Generaldirektor des Militärstabes der EU, Esa Pulkkinen, teil. Der Tscheche verteidigte gemeinsam mit anderen Soldaten das Hotel in Bamako, wo die Führung der EU-Ausbildungsmission in Mali ihren Sitz hatte.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

Tschechische Soldaten nehmen an Militärübungen in Litauen teil 12-01-2017 11:14 | Martina Schneibergová Tschechische Soldaten nehmen an gemeinsamen Militärübungen mit den litauischen Armeetruppen in Litauen teil. Sie finden im Rahmen der Militärübungen „Training Bridge 2017“ statt, auf die sich die Visegrád-Länder im vergangenen Jahr wegen Befürchtungen vor Russland einigten. Am Mittwoch wurden die tschechischen Soldaten vom litauischen Verteidigungsminister Raimundas Karoblis offiziell empfangen.

Sawtschenko dankt tschechischen NGOs für Unterstützung 12-01-2017 11:00 | Martina Schneibergová Die ukrainische Abgeordnete und ehemalige Militärpilotin Nadija Sawtschenko hat am Mittwochabend in Prag den tschechischen NGOs für die Unterstützung in der Zeit gedankt, als sie im russischen Gefängnis saß. Sawtschenko ist am Mittwoch auf Einladung des Europaabgeordneten Pavel Svoboda (Christdemokraten) zu Besuch nach Prag gekommen. Am Donnerstag trifft die ukrainische Abgeordnete mit Vertretern der Medien und mit tschechischen Parlamentariern zusammen. Sie brachte den Wunsch zum Ausdruck, dem Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg und dem Vizevorsitzenden der Partei Top 09, Marek Ženíšek, zu begegnen.

Tschechischer Soldat für Einsatz in Mali von der EU ausgezeichnet 12-01-2017 10:30 | Martina Schneibergová Ein tschechischer Soldat wurde am Mittwoch von der EU für seine schnelle Reaktion beim Terrorangriff in Mali ausgezeichnet. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini verlieh am Mittwoch dem tschechischen Soldaten die Medaille für besondere Verdienste (Common Security and Defence Policy Medal for Extraordinary Meritorious Service). An der feierlichen Zeremonie in Brüssel nahm der Generaldirektor des Militärstabes der EU, Esa Pulkkinen, teil. Der Tscheche verteidigte gemeinsam mit anderen Soldaten das Hotel in Bamako, wo die Führung der EU-Ausbildungsmission in Mali ihren Sitz hatte.

Eisglätte führt zu Verkehrsbehinderungen - eine Tote beim Busunfall 12-01-2017 10:09 | Martina Schneibergová Schnee und Eisglätte haben am Donnerstagmorgen in einigen Regionen Tschechiens zu Verkehrsbehinderungen geführt. Beim Unfall eines Linienbusses im Bezirk Prag-Westen kam eine Frau ums Leben und sieben Menschen wurden verletzt. Vor Eisglätte warnen die Straßenverwalter in Nordböhmen – auf der Strecke von Louny / Laun bis Chomutov / Komotau, wo es schneit.

Tennis: Strýcová scheitert im Halbfinale in Sydney an Radwaňska 12-01-2017 09:50 | Martina Schneibergová Die tschechische Tennisspielerin Barbora Strýcová unterlag im Halbfinale des WTA-Turniers in Sydney am Donnerstag Agnieszka Radwaňska aus Polen mit 1:6 und 2:6. Die 30-jährige Tschechin startete trotz der Niederlage im Halbfinale in die neue Saison erfolgreich. Sie verbesserte sich in der Weltrangliste auf Rang 16. Dies ist die beste Platzierung in ihrer Sportkarriere.

Politiker: Zeman diskreditierte Tschechien bei ausländischen Nachrichtendiensten 12-01-2017 09:27 | Martina Schneibergová Tschechische Politiker haben Präsident Miloš Zeman kritisiert, weil er am Mittwoch die Information veröffentlichte, dass sich in Tschechien ein Mensch aus Nordafrika aufhält, der der Zusammenarbeit mit den IS-Terrormilizen verdächtigt wird. Ivan Gabal (Christdemokraten), der Vizevorsitzende des Verteidigungsausschusses des Abgeordnetenhauses ist, erklärte, er müsse von der Voraussetzung ausgehen, dass das, was Zeman sagt, stimmt. „Wenn Zeman nicht imstande ist, eine derartige Information, falls er sie bekommen hat, für sich zu behalten, dann ist er nicht fähig, das Präsidentenamt zu bekleiden, “ so Gabal. Der Präsident hat Gabal zufolge Tschechien bei den ausländischen Nachrichtendiensten diskreditiert. Der Abgeordnete der Top-09 Daniel Korte erklärte, Zeman sei vermutlich nicht imstande, die Folgen seiner Worte und Taten einzuschätzen.

Sawtschenko will tschechischen NGOs für Unterstützung danken 11-01-2017 18:20 | Martina Schneibergová Die ukrainische Abgeordnete Nadija Sawtschenko möchte sich während eines Treffens mit Vertretern tschechischer NGOs für die Unterstützung während der Zeit bedanken, als sie im russischen Gefängnis saß. Dies teilte Monika Klimentová vom Büro des Europaabgeordneten Pavel Svoboda am Mittwoch mit. Der Christdemokrat lud die Politikerin zu Besuch nach Prag ein. Am Treffen in der Václav-Havel-Bibliothek werden Vertreter von Organisationen teilnehmen, die die Ukraine unterstützen und die sich dem Hungerstreik für die Freilassung von Nadija Sawtschenko angeschlossen haben. Unter ihnen sind Vertreter von Amnesty International, der pro-ukrainischen Initiative „Prager Maidan“ oder der Hilfsorganisation „Člověk v tísni“ (Mensch in Not). Sawtschenko bleibt bis Freitag in Prag.

Biathlon: Tschechische Biathleten-Staffel fünfte in Ruhpolding 11-01-2017 17:47 | Martina Schneibergová Die tschechische Biathleten-Staffel hat zum Auftakt des Weltcups in Ruhpolding den fünften Platz belegt. Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup, Michal Šlesingr und Michal Krčmář verpassten die Chance an eine Medaille, nachdem Soukup eine Strafrunde absolviert hatte. Insgesamt brauchten die Tschechen neun Nachlader. Es siegte die norwegische Staffel vor Russland und Deutschland.

Sobotka: Babiš soll die Regierungskoalition mit seinen Problemen nicht belasten 11-01-2017 17:22 | Martina Schneibergová Vizepremier Andrej Babiš (Ano-Partei) soll die Regierungskoalition mit seinen Problemen mit den Interessenkonflikten nicht mehr belasten und soll sich auf die Arbeit des Finanzministeriums, das er leitet, konzentrieren. Das sagte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Mittwoch. Sobotka reagierte damit auf die Verabschiedung des Gesetzes über Interessenkonflikte. Er finde es gut, dass das Abgeordnetenhaus trotz des Widerstands der Ano-Partei die unternehmerischen Tätigkeiten der Regierungsmitglieder mit dem Gesetz eingeschränkt habe, so der Premier. Babišs Reaktion auf die Verabschiedung des Gesetzes hält Sobotka für unangemessen.