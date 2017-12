Tschechischer Rundfunk erhöht Haushaltsentwurf auf 88 Millionen Euro

Der öffentlich-rechtliche Tschechische Rundfunk rechnet nächstes Jahr mit denselben Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 2,25 Milliarden Kronen (88 Millionen Euro). Der ausgeglichene Haushaltsentwurf ist um 16,7 Millionen Kronen (652.340 Euro) höher als in diesem Jahr. Dies teilte Generaldirektor des Tschechischen Rundfunks René Zaoral am Montag mit. Den Haushaltsentwurf wird am Mittwoch der Rundfunkrat billigen.

Im nächsten Jahr werden um fünf Millionen Kronen (195.312 Euro) mehr an Konzessionsgebühren eingetrieben. Die gegenwärtige Gebühr von 45 Kronen (1.75 Euro) wurde laut Zaoral seit 2005 nicht geändert. Der Rundfunk hat vor nächstes Jahr insgesamt 135 Millionen Kronen (5,27 Millionen Euro) zu investieren. Im Herbst 2018 soll ein neues Rundfunkstudio in Karlovy Vary / Karlsbad eröffnet werden. Die Studios in Brno / Brünn und Ostrava / Ostrau werden umgebaut.