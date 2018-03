Tschechischer Rentner soll islamistischen Anschlag vorgetäuscht haben

Um Hass gegen Muslime zu schüren, soll ein Rentner in Tschechien zwei Züge zum Entgleisen gebracht haben. Der 70-Jährige sei vorige Woche festgenommen worden und sitze nun in Untersuchungshaft, sagte Staatsanwalt Marek Bodlak der Onlineausgabe der Zeitung „Lidové noviny“ am Mittwoch. Der Rentner habe an den Unglücksorten Schreiben in schlechtem Arabisch hinterlassen, die den Verdacht auf einen dschihadistischen Anschlag lenken sollten.

Im vorigen Sommer waren zwei Personenzüge in der Gegend um Mladá Boleslav / Jungbunzlau gegen absichtlich gefällte und auf der Zugstrecke liegende Bäume geprallt. In beiden Fällen entstand Sachschaden, es kam zu mehrstündigen Streckensperrungen. Bei einer Verurteilung wegen Terrorismusverdachts droht dem Beschuldigten im äußersten Fall eine lebenslange Haftstrafe. Rechte Kräfte in Tschechien hatten versucht, aus den beiden Fällen politischen Profit zu schlagen.