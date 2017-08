Ein tschechischer Rentner ist in Hongkong wegen Drogenschmuggels verurteilt worden. Ein Gericht verurteilte ihn zu 27 Jahren Haft. Die Polizei der südchinesischen Stadt hatte fast sechs Kilogramm Kokain in seinem Koffer sichergestellt.

Der 63-jährige Mann beteuerte vor Gericht zwar seine Unschuld, will aber laut Berichten des Tschechischen Rundfunks nicht in Berufung gehen. Der Tscheche möchte stattdessen die Auslieferung in seine Heimat beantragen. Es wäre der erste Fall dieser Art. Bisher ist das Auslieferungsabkommen zwischen Tschechien und Hongkong noch nie genutzt worden.