Tschechischer Höhlenforscher stirbt nach Sturz in Österreich

Bei einem Sturz in einer österreichischen Höhle ist ein tschechischer Forscher ums Leben gekommen. Der 48-Jährige erlag nach ersten Erkenntnissen seinen schweren Kopfverletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war gemeinsam mit einem österreichischen Partner in dem Höhlensystem am Hochstadl nahe Mariazell in der Steiermark unterwegs.

Die beiden Männer erforschten neue Gänge im Bereich der auf knapp über 1900 Metern gelegenen Höhle. Sie galten als sehr erfahren. Montagnacht stürzte der Tscheche bei der Sicherung eines Seils bis zu 30 Meter in die Tiefe. Sein Kollege blieb unverletzt und versorgte den Verunglückten. Danach entschied er sich, allein zum Ausgang zu klettern und Retter zu alarmieren. Doch die Einsatzkräfte konnten am Dienstagnachmittag nur noch den Tod des 48-Jährigen feststellen.