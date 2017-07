Der tschechische Export läuft weiter auf Hochtouren. Dies sei vor allem auf die anhaltenden Erfolge der inländischen Automobilbauer in Europa zurückzuführen, sind sich die Analysten einig. Im Mai haben Škoda, Hyundai und TPCA den Verkauf ihrer Wagen um weitere 3,1 Milliarden Kronen (ca. 119 Millionen Euro) gesteigert. Auch dadurch wurde mit einem Finanzvolumen von 362,3 Milliarden Kronen (ca. 13,9 Milliarden Euro) das monatlich zweitbeste Exportergebnis seit der Staatsgründung im Jahr 1993 erzielt. Insgesamt schloss der Außenhandel im Mai mit einem Exportüberschuss von 14,3 Milliarden Kronen (ca. 548 Millionen Euro) ab. Diese Bilanz war indes schlechter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Der Hauptgrund dafür seien die negativen Handelsbilanzen mit Koks und Erdölraffinerie-Produkten, die das Plus in der Autoproduktion in etwa gleicher Höhe wieder abgebaut hätten, erklärten die Analysten.