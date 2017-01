Nachrichten Tschechische Wildschweine immer noch radioaktiv belastet

18-01-2017 12:25 | Lothar Martin

Mehr als 30 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl sind noch immer viele Wildschweine in Tschechien radioaktiv verseucht. Knapp die Hälfte aller Proben von erlegten Tieren aus dem Südwesten des Landes überschreite den Grenzwert der zulässigen Cäsium-Belastung, sagte der Leiter der staatlichen Veterinärbehörde, Jiří Drápal, der Tageszeitung „Pravo“ in einem Gespräch, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Ihr Fleisch müsse entsorgt werden. Nach dem Super-GAU von Tschernobyl in der heutigen Ukraine hatte es radioaktive Niederschläge gegeben. Besonders betroffen sind Wildschweine aus dem Böhmerwald an der Grenze zum Bayerischen Wald. Die Tiere fressen Pilze, in denen sich die radioaktiven Verbindungen anreichern. „Die Werte schwanken innerhalb eines Jahres stark, je nachdem, wohin die Schweine wandern“, sagte Drápal. Ähnliche Probleme gibt es auch in Bayern und Österreich.

Sobotka: Deutsch-Tschechische Erklärung stellt einen der Schlüsselmomente in den bilateralen Beziehungen dar 18-01-2017 10:21 | Martina Schneibergová Am 21. Januar 1997 wurde in Prag die Deutsch-Tschechische Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren künftige Entwicklung unterzeichnet. Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) sagte gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, er halte die Unterzeichnung der Erklärung für einen der Schlüsselmomente in den tschechisch-deutschen Beziehungen. Die Erklärung habe den Raum für den Aufbau der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens geöffnet, so der Premier.

Kurzfilmfestival beginnt in Prag 18-01-2017 09:59 | Martina Schneibergová In den Prager Kinos Světozor und Pilotů wird am Mittwoch das „Kurzfilmfestival Praha“ eröffnet. Beim Festival werden beispielsweise Filme gezeigt, die durch Erzählungen von Neil Gaiman inspiriert wurden. Zu sehen sind zudem von der British Academy of Film and Television Arts ausgezeichnete Streifen sowie die besten Kurzfilme aus den Balkan-Ländern. Das Kurzfilmfestival dauert bis 22. Januar.

Politiker reagieren auf Mays Rede über den Brexit 18-01-2017 09:41 | Martina Schneibergová Tschechische Politiker haben am Dienstagabend auf die Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May über den Brexit reagiert. Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) würdigte die Tatsache, dass endlich klare Worte erklangen. Dies sei notwendig gewesen, so der Außenminister. Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) hält Mays Rede für eine „Anerkennung der Realität“. Der Vizevorsitzende der konservativen Oppositionspartei Top 09, Marek Ženíšek, sagte, es bleibe nichts anderes übrig, als die britische Entscheidung zu respektieren.

Eishockey: Sparta Prag erreicht Finale der Champions Hockey League 18-01-2017 09:14 | Martina Schneibergová Die Eishockeyspieler von HC Sparta Prag haben das Finale der Champions Hockey League (CHL) erreicht. Im Heimspiel des Halbfinales bezwangen sie am Dienstagabend den schwedischen Verein Växjö Lakers mit 4:0. Zuvor besiegten sie die Schweden im Hinspiel mit 2:1. Im Finale trifft Sparta Prag am 7. Februar in Göteborg auf den schwedischen Verein Frölunda.

Verkehrsminister Ťok: Tschechien wird die deutsche Pkw-Maut kritisieren, falls sie diskriminierend sein wird 17-01-2017 19:47 | Martina Schneibergová Falls die Pkw-Maut in Deutschland gegenüber den Ausländern diskriminierend sein wird, wird sich Tschechien deren Kritikern anschließen. Das sagte der tschechische Verkehrsminister Dan Ťok am Dienstag nach den Gesprächen mit seinem österreichischen Amtskollegen Jörg Leichtfried. Die tschechische Seite verfüge noch nicht über den endgültigen Entwurf der Pkw-Maut, so der Verkehrsminister.

US-Botschafter Schapiro verlässt am Freitag sein Amt 17-01-2017 17:36 | Martina Schneibergová Der US-amerikanische Botschafter in Tschechien, Andrew Schapiro, wird am Freitag sein Amt verlassen. Dies teilte er am Dienstag mit. Er wird jedoch nach Tschechien immer wieder kommen, weil seine Kinder das Schuljahr in Tschechien beenden wollen. Schapiro lehnte es ab, darüber zu spekulieren, wer und wann ihn im Botschafteramt ablösen wird. Der Botschafter würde seinem Nachfolger im Amt empfehlen, dass er sich nicht fürchtet, über komplizierte Themen zu sprechen, sich für die Minderheiten einzusetzen und die Freiheit zu verteidigen.

Veterinärärzte bestätigen Vogelgrippe beim zweiten Schwan in Prag 17-01-2017 16:11 | Martina Schneibergová Die Veterinärärzte haben bei einem Schwan auf der Schützeninsel in Prag die Vogelgrippe bestätigt. Es handelt sich um den zweiten Fall der Vogelgrippe bei einem in der Natur lebenden Vogel in der tschechischen Hauptstadt. Dies teilte der Sprecher des staatlichen Veterinäramtes, Petr Pejchal, am Dienstag mit.

Tschechische Exporteure interessieren sich mehr für Deutschland als bisher 17-01-2017 16:00 | Martina Schneibergová Das Interesse tschechischer Exporteure für Deutschland steigt. Die staatliche Exportagentur CzechTrade, die tschechischen Firmen hilft, sich auf den Märkten im Ausland durchzusetzen, unterstützte im vergangenen Jahr 259 tschechische Firmen auf dem deutschen Markt. Dies war um 50 Prozent mehr als 2015. Viele der Firmen wollen nach Deutschland neu exportieren, andere wollen ihren Export steigern.