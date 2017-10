Eine große Zahl der Wähler in Tschechien zählte vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Freitag und Samstag zu den Spätentschlossenen. Ganze 42 Prozent trafen ihre Entscheidung erst in den letzten Tagen vor dem Wahltermin, wie eine Umfrage im Auftrag des Tschechischen Fernsehens CT ergab.

22 Prozent der rund 5000 Befragten gaben indes an, immer die gleiche Partei zu wählen. Das Wahlverhalten hänge immer stärker von den Persönlichkeiten der Spitzenkandidaten ab, sagte der Politologe Tomáš Lebeda.