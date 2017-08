Die tschechische und die slowakische Regierung werden am 4. September ihre fünfte gemeinsame Kabinettssitzung abhalten. Im südmährischen Lednice / Eisgrub werden sich die Minister mit den Feierlichkeiten zum im nächsten Jahr anstehenden 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei befassen, des Weiteren mit der aktuellen europäischen Agenda und mit der Erweiterung der Europäischen Union. Zudem wird die Entwicklung in den regionalen Foren einschließlich der Zusammenarbeit der vier Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) ein Thema sein. Das geht aus den Unterlagen hervor, die von der tschechischen Regierung am kommenden Montag behandelt werden.