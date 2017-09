Tschechische und slowakische Minister treffen in Mähren zusammen

Der slowakische Premier Robert Fico hat am Montag im südmährischen Lednice / Eisgrub den Gedanken unterstützt, einen Beobachterstatus in der Eurozone für Länder zu errichten, die den Euro noch nicht eingeführt hatten. Das sagte Fico vor der gemeinsamen Tagung der Regierungen Tschechiens und der Slowakei in Lednice. Den Vorschlag, einen Beobachterstatus zu errichten, unterbreitete der tschechische Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) vorige Woche.

Das tschechische Regierungskabinett trifft am Montag zu einer gemeinsamen Tagung mit der slowakischen Regierung in Lednice zusammen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Feierlichkeiten zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei, die Situation in der Ukraine sowie die EU-Erweiterung.