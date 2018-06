Tschechische und deutsche Regierungsvertreter sprechen über Flüchtlinge und Zukunft der EU

Hochrangige Vertreter der tschechischen und der deutschen Regierung wollen am Freitag über die Zukunft Europas, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie Migration diskutieren. An dem Treffen in Prag sollen auch 50 ausgesuchte Repräsentanten der Zivilgesellschaften beider Länder teilnehmen, wie die Deutsche Botschaft in Prag in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Veranstaltung gehört zum Deutsch-Tschechischen Strategischen Dialog. Diese Art von Kooperation wurde 2015 initiiert. Seitdem haben sich Regierungsvertreter beider Länder schon zweimal zu einem umfassenden Austausch getroffen.