Die Zahl der Toten nach dem Messerangriff auf westliche Touristinnen im ägyptischen Hurghada ist auf drei gestiegen. Eine 36 Jahre alte Tschechin starb in der Nacht zu Donnerstag an den Folgen ihrer schweren Stichverletzungen. Das teilte Gesundheitsminister Miloslav Ludvík (Sozialdemokraten) mit. Bereits am Mittwoch hatte ein Ärzteteam in einer Klinik in Kairo den Hirntod der Frau aus Westböhmen festgestellt. Noch Anfang der Woche schien ein Rücktransport der Touristin in ihre Heimat möglich. Dann hatte sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert. Der tschechische Außenminister Lubomir Zaoralek wandte sich in einer Note an die ägyptische Gegenseite und forderte die rasche Aufklärung der Umstände der Messerattacke vom 14. Juli.

Ein Angreifer hatte vor knapp zwei Wochen an einem Hotelstrand von Hurghada auf mehrere Frauen eingestochen – und dabei zwei Deutsche getötet und mehrere weitere Urlauberinnen verletzt.