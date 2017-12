Tschechische Post erhält Postlizenz für weitere fünf Jahre

Die tschechische Telekommunikationsbehörde hat der Tschechischen Post die Postlizenz für den Zeitraum von 2018 bis 2022 erteilt. Dies sei in dieser Woche so entschieden worden, informierte die Nachrichtenagentur ČTK am Donnerstag.

Zunächst war der Post die Lizenz indes verweigert worden, unter anderem deshalb, weil sie keine Kostenorientierung ihrer Preise eingereicht habe, hieß es noch vor einem Monat. Die Post war jedoch der einzige Lizenzbewerber. Sie wird nun ihre Dienstleistungen ab dem 1. Januar 2018 in ähnlicher Weise fortsetzen. Die Preise werden jedoch steigen. So wird die Zustellung eines normalen Briefes künftig 25 Kronen (ca. ein Euro) anstatt der derzeitigen 16 Kronen (ca. 63 Euro-Cent) kosten.