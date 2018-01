Insgesamt 55 Polizisten aus Tschechien sind am Montag auf den Balkan abgereist. Sie werden in Mazedonien und in Serbien eingesetzt und dort ihren Kollegen dort bei der Sicherung der Grenze und bei Sicherheitskontrollen helfen.

Es handle sich um eine effektivere Hilfe als Quoten zur Umverteilung von Flüchtlingen in der EU, wie Innenminister Lubomír Metnar (parteilos) am Montag sagte.