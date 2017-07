Die tschechische Polizei hat einen internationalen Drogenring zerschlagen und Cannabis-Pflanzen mit einem Schwarzmarktwert von mehr als zwei Millionen Euro sichergestellt. Insgesamt 16 Beschuldigte seien in Untersuchungshaft genommen worden, teilte eine Sprecherin am Dienstag in Prag mit. Die Hintermänner stammen den Angaben zufolge aus Ex-Jugoslawien – laut der Polizei handelt es sich dabei um eine neue Entwicklung. Im Großraum Prag wurden demnach elf Cannabis-Plantagen ausgehoben, die mit modernster Technik ausgestattet gewesen seien. In welchem Umfang die Drogen auch nach Deutschland verkauft wurden, war nicht bekannt.