Tschechische Politiker würdigen Merkels Sieg

Tschechische Politiker würdigen die Tatsache, dass es der CDU/CSU unter Angela Merkel zum vierten Mal in Folge gelang, die Bundestagswahlen zu gewinnen. Sie bezeichneten jedoch die Tatsache, dass die AfD bei den Wahlen den dritten Platz belegte, als ein Warnsignal. Angela Merkels dritter Sieg in Folge sei ein Beweis dafür, dass in Deutschland Zufriedenheit herrsche, teilte Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) via Twitter mit. Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Jan Hamáček (Sozialdemokraten) würdigte die Tatsache, dass proeuropäische Parteien gesiegt haben. Er sei jedoch dadurch enttäuscht, dass die AfD auf Rang drei liege, so der Sozialdemokrat. Der Vorsitzende der oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei Petr Fiala erinnerte daran, dass die beiden bisherigen Regierungsparteien Verluste verzeichneten und dass sich ein „Teil deutscher Wähler entschied, vor allem gegen die Migrationspolitik zu protestieren“.

Der Vizevorsitzende der konservativen Oppositionspartei Top 09 Marek Ženíšek sagte, er bewundere Angela Merkel. Er gratuliere und wünsche Angela Merkel Erfolg bei der Zusammenstellung der Regierungskoalition, so der Oppositionspolitiker. Auch Kulturminister Daniel Herman (Christdemokraten) erklärte, er drücke Angela Merkel Daumen bei der Bildung einer stabilen Regierung.