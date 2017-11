Tschechische Politiker warnen in US-Kongress Kommunismus und Mulitikulturalismus

Er sei sich nicht sicher, ob der Westen überhaupt überleben wolle. So der tschechische Ex-Präsident Václav Klaus bei einer Veranstaltung im US-Kongress, die zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution vor dem Kommunismus warnen sollte. Ihm machen eher die nicht-marxistischen Bedrohungen Angst, so Klaus. Europa würden Multikulturalismus, Human-Rightismus und die Öko-Bewegung zerstören, so Klaus.

Auch Senator Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) und Ex-Botschafter und Dissident Martin Palouš waren zu dem Gedenkakt in Washington geladen. Beide warnten vor allem vor einer Relativisierung des Kommunismus in der heutigen Zeit.